Прокуратура требует арестовать подозреваемых в серии преступлений

Одесские правоохранители направили апелляцию в суд по делу относительно группы подозреваемых в серии преступлений.

Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Общественников и экс-милиционеров считают причастными к разбойным нападениям, угоне и мошенничестве.

В сентябре двое из них были задержаны и взяты под стражу. Но после одного из подозреваемых отправили под домашний арест. На указанное решение прокуратура направила аплляционную жалобу. Другого же задержанного освободили из-под стражи из-за окончания срока действия предварительного решения. По поводу этого решения также направлено ходатайство о взятии его под стражу.