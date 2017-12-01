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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Прокуратура требует арестовать подозреваемых в серии преступлений

Категория: Новости

Одесские правоохранители направили апелляцию в суд по делу относительно группы подозреваемых в серии преступлений.

Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Общественников и экс-милиционеров считают причастными к разбойным нападениям, угоне и мошенничестве.

В сентябре двое из них были задержаны и взяты под стражу. Но после одного из подозреваемых отправили под домашний арест. На указанное решение прокуратура направила аплляционную жалобу. Другого же задержанного освободили из-под стражи из-за окончания срока действия предварительного решения. По поводу этого решения также направлено ходатайство о взятии его под стражу.



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