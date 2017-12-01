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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На трассе Одесса—Рени неизвестные обстреляли рейсовый автобус

Категория: Новости

На трассе Одесса—Рени неизвестные обстреляли рейсовый автобус

Неизвестные ехали на черном авто Toyota Camry и дважды выстрелили, вероятно, из ружья в автобус.

В ночь на среду на трассе Одесса—Рени неизвестные обстреляли рейсовый автобус марки MAN. Инцидент произошел у села Холмское Арцизского района, что на юге Одесской области.

Никто из пассажиров не пострадал, однако автобус получил механические повреждения. "Неизвестные ехали на черном авто Toyota Camry и дважды выстрелили, вероятно, из ружья в автобус", — рассказали "Сегодня" в Арцизском отделе полиции.

Правоохранители квалифицировали случившееся как хулиганство и уже внесли соответствующие записи в Единый реестр досудебных расследований.



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