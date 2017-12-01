Неизвестные ехали на черном авто Toyota Camry и дважды выстрелили, вероятно, из ружья в автобус.

В ночь на среду на трассе Одесса—Рени неизвестные обстреляли рейсовый автобус марки MAN. Инцидент произошел у села Холмское Арцизского района, что на юге Одесской области.

Никто из пассажиров не пострадал, однако автобус получил механические повреждения. "Неизвестные ехали на черном авто Toyota Camry и дважды выстрелили, вероятно, из ружья в автобус", — рассказали "Сегодня" в Арцизском отделе полиции.

Правоохранители квалифицировали случившееся как хулиганство и уже внесли соответствующие записи в Единый реестр досудебных расследований.