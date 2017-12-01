На Филатова установили игровую площадку для детей с инвалидностью

На улице Филатова возле обновленной 6-й детской поликлиники оборудовали новую детскую игровую площадку, которую приспособили для особенных детей.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, финансирование детской площадки выделено из общественного бюджета в рамках проекта «Социально-активный гражданин».

Площадка ограждена от дороги забором и занимает внушительную территорию на улице Академика Филатова. Игровой городок оборудован всевозможными качелями и горками, а также специальным мягким покрытием.

Детская зона уникальна тем, то все карусели оснащены расширенными пандусами для удобства детей с инвалидностью. В дальнейшем планируется всадить вьющиеся растения вдоль забора для полного благоустройства территории.