В Одессе четверо неизвестных, угрожая одесситу расправой, ограбили его квартиру

К правоохранителям обратился 45-летний одессит, сообщив о том, что группа неизвестных мужчин ограбила его квартиру.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. Выяснилось, что четверо преступников угрожали хозяину квартиры применением насилия и отобрав у него деньги, скрылись с места преступления. Правоохранителям удалось задержать грабителей. Ими оказались 31-летний одессит и трое его подельников — 26-ти, 20-ти и 24-х годов. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.