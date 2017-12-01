 
Информация к новости
  • Просмотров: 25
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе четверо неизвестных, угрожая одесситу расправой, ограбили его квартиру

Категория: Новости

К правоохранителям обратился 45-летний одессит, сообщив о том, что группа неизвестных мужчин ограбила его квартиру.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. Выяснилось, что четверо преступников угрожали хозяину квартиры применением насилия и отобрав у него деньги, скрылись с места преступления.  Правоохранителям удалось задержать грабителей. Ими оказались 31-летний одессит и трое его подельников — 26-ти, 20-ти и 24-х годов.  По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.  Преступникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 