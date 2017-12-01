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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Служащие таможни выявили 424 бутылки контрабандного вина

Категория: Новости

424 бутылки вина Fiorelli выявили служащие таможни совместно с СБУ.

Как сообщил глава Одесской таможни Александр Власов, бутылки были без акцизных марок. Их общая стоимость оценивается в 30 тысяч гривен. Бутылки с вином обнаружили на территории одного из операторов почтовой связи. На почту их привезла гражданка Украины, в ее багажнике и нашли контрабанду.

«Отсутствие марок акцизного налога Украины на бутылках без каких-либо товаросопроводительных документов свидетельствует о том, что эти товары через таможенную границу Украины были перемещены незаконно и без уплаты таможенных платежей. Законодательством предусмотрена административная ответственность за ввоз, хранение и транспортировку алкогольных напитков без марок акцизного налога Украины», - отметил Александр Власов.

Правоохранители составили протокол по ст.484 Таможенного кодекса Украины. Ответственность данной санкции предусматривает штраф в размере 100-процентной стоимости товаров или их конфискацию.

 



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