Ночью и утром будет туман, сильный ветер.

В пятницу, 15 декабря, на территории Одессы и всего региона ожидаются плохие погодные условия, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом рассказали специалисты гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, сообщают «Комментарии.Одесса» со ссылкой на пресс-центр Одесской городской государственной администрации.

Отмечается, что в течение ночи и утра по Одесской области ожидается образование тумана, который ограничит видимость до 200-500 метров. В Одессе ночью будет 3-5 градусов тепла, в течение дня будет переменная облачность, без существенных осадков, температура составит 9-11 градусов Цельсия. Ожидается южный ветер силой в 9-14 метров в секунду. На территории всей области будет такая же погода, только местами ночью температура может опуститься до 1 градуса тепла.

Согласно предварительным данным, в субботу, 16 декабря, на территории Одесской области будет переменная облачность, без существенных осадков, южный ветер силой в 9-14 метров на секунду, местами переходящий в шквалы силой 15-20 м/с, ночью температура воздуха будет находиться на уровне 3-8 градусов тепла, а днём, - 7-12 градусов.