В городских социальных учреждениях кормить станут «за дороже». Но вот лучше ли?

На сегодняшней сессии депутаты горсовета утвердили новые расценки на питание в городских социальных учреждениях на 2018 год.

Так, в гериатрическом центре стоимость питания возрастет с 77,3 гривен в сутки до 90,6 гривен. В центре социальной адаптации- с 35,8 до 41,6 гривен, а в центре содержания людей с расстройствами психофизического развития –с 58,6 до 68,04 гривен.

Однако, по мнению ряда депутатов, такого увеличения расходов категорически недостаточно, поскольку они далеко отстают от реального уровня инфляции и роста цен на основные продукты питания.

Впрочем, как было отмечено на сессии для оценки качества питания в таких учреждениях создана специальная комиссия, за членами которых закреплены отдельные учреждения. И по словам депутата Ирины Куценко, качество питания в тех объектах. Которые она контролирует, соответствует нормам.

Отметим, что как выяснилось. контроль проводится ежеквартально в произвольное время.