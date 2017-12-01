Санаторий «Ласточка»отремонтируют и…перепрофилируют?

Детский санаторий «Ласточка» однозначно останется в коммунальной собственности.

Такое заверение дал в ходе сессии горсовета директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

По его словам, в настоящее время техническое состояние санатория является просто недопустимым.

Поэтому в настоящее время проводится экспертная оценка построек , после чего будет утверждена проектно-сметная документация.

При этом чиновник допустил, что в будущем санаторий уже не будет строго противротуберкулезным.

Дело в том, что «…при вместимости в сто двадцать «человеко-мест», его заполняемость не превышала 70%. Из них собственно одесских детей и подростков было не более 40% от этого количества!»

Поэтому вероятно, будет поставлен вопрос о том, чтобы там смогли оздоравливаться и другие категории детей.

Отметим, что городской голова Геннадий Труханов полностью поддержал такую позицию профильного департамента. По его словам, определять эти категории должны сугубо медработники, поскольку им лучше знать какие категории можно совмещать в одном санатории, а какие - нельзя.