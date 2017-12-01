Депутаты запретили продажу алкогольных напитков в МАФах в ночное время.

Соответствующее решение принял сегодня горсовет. Таким образом, депутаты большинство голосов поддержали соответствующую инициативу своего коллеги Дениса Григорьева.

Отныне торговля всеми(!) алкогольными напитками во временных сооружениях запрещена с 22 часов до 9 часов утра.

При этом депутаты обратились в фискальные органы с просьбой об отмене лицензий на торговлю тем торговым объектам, которые будут нарушать это запрещение.

Отметим, однако, что руководитель юридического департамента сразу обратила внимание на незаконность этого решения, поскольку оно относится к категории регуляторных актов. Которые нельзя принимать без общественного обсуждения.

К тому же ране уже обращалось внимание депутатов на то, что принятие подобных решении выходит за рамки их компетенции.

В частности, ни в одном из городов Украины, где были приняты подобные ограничения, они не работают, т.к. были отменены в судебном порядке.

Впрочем, городской голова Геннадий Труханов отметил, что «…депутаты могут принимать и незаконные решения!»