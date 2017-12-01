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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Депутаты горсовета дали добро на размещение на депозит 700 миллионов гривен из бюджета в 2018 году

Категория: Новости


Депутаты горсовета дали добро на размещение на депозит 700 миллионов гривен из бюджета в 2018 году

Как отметила директор департамента финансов Светлана Бедрега, это на сто миллионов больше, чем было размещено на банковских счетах в нынешнем году.

«299 миллионов было положено на депозит в «Укргазбанке» и 300 миллионов - в «Приватбанке!»

В результате только за одиннадцать месяцев в качестве депозитной ставки городской бюджет пополнился 73,9 миллиона гривен.

Отметим, что согласно действующим правилам средства горбюджета могут быть размещены только в государственных банках. Они будут положены на депозит с правом полного или частичного снятия по первому требованию департамента финансов.

Банк или банки, где будут размещены средства, определяться на специально проведенном конкурсе.



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