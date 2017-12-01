Прокуратура обещает передать в суд обвинительные акты по факту пожара на базе отдыха "Виктория" в течение месяца

Об этом рассказал в ходе общения с журналистами губернатор Максим Степанов.

Он рассказал, что поднимает этот вопрос еженедельно в ходе совещаний с работниками Прокуратуры.

На последнем таком совещании они заявили, что буквально со дня на день ожидают получение результатов по пяти экспертизам, касающихся строительства объектов на территории объекта.

При этом губернатор напомнил, что в областные власти создали собственную комиссию по выяснению причин трагедии в «Виктории», под председательством первого вице-губернатора Александра Терещука, которая провела уже три заседания.

«Я с самого начала держал этот вопрос под контролем и буду держать впредь!»- резюмировал губернатор.