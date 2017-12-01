Жителя села Калчева подозревают в убийстве своего отчима

Сотрудники Болградского отделения полиции задержали 22-летнего жителя села Калчева Болградкого района, который подозревается в убийстве своего отчима.



Предварительно установлено, что вечером 13 декабря во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Для выяснения отношений они вышли на улицу, где начали драться. Пасынок нанес отчиму многочисленные удары по голове и различным частям тела подобранной с земли деревянной палкой. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.