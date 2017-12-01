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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Правоохранители обнаружили крупную партию незаконных сигарет

Категория: Новости

Правоохранители обнаружили крупную партию незаконных сигарет в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области. В рамках расследования уголовного производства правоохранители обнаружили в гаражном кооперативе микроавтобус, за рулем которого был иностранец. В ходе осмотра транспортного средства в нем нашли около 30 тысяч пачек сигарет.  Весь товар был без акцизных марок и производился в непризнанном Приднестровье. По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции — более миллиона гривен.



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