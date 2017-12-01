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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Запланированный на сегодня годовой отчет городского головы перенесен»на следующую неделю

Категория: Новости


Запланированный на сегодня годовой отчет городского головы перенесен»на следующую неделю

Инициатором переноса стал сам городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, это связано с затянувшейся сессией городского совета.

По его словам, «…сессия продолжалась беспрерывно более шести часов и люди, приглашенные на сессию и сами депутаты устали. А сам отчет займет весьма объемный и займет еще не мене двух часов.

Поэтому мэр перенес отчет. При этом пообещал, что он состоиться «…в самое ближайшее время - уже на следующей неделе!»

Дата и время будут сообщены заблаговременно.

 



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