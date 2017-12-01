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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Горсовет решил сэкономить на охране. И взял себя под «стражу»!

Категория: Новости


Горсовет решил сэкономить на охране. И взял себя под «стражу»!

КП Муниципальная охрана перестала быть предприятием. И стала Коммунальным учреждением. А «охрана» переименована в «Стражу».

Такое решение приняли депутаты городского совета.

Как выяснилось, причиной такого «ребрендинга» стало то, что коммунальное предприятие не может бесплатно охранять здания горсовета, а коммунальное учреждение - может!

Что же касается превращения «охраны» в «стражу», то это, вероятно, объясняется тем, что именно название «муниципальная стража» упоминается в проекте профильного закона.

 



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