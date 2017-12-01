На противопожарную безопасность в Одесском регионе в 2018 году выделено более 100 миллионов гривен

А точнее- почти 112 миллионов. Такую информацию сообщил в ходе общения с журналистами губернатор Максим Степанов.

По его словам, «…это совершенно беспрецедентная сумма. Причем я потребовал от глав райадминистраций предусмотреть средства на эти цели в районных бюджетах. Расходование их должно быть эффективным и прозрачным. Это я буду контролировать лично!»

По мнению губернатора, в приведении в порядок систем пожарной безопасности приоритетными станут объекты здравоохранения, образования и социальных служб, поскольку там постоянно находятся много людей.

По предварительным расчетам, 51,5 миллионов планируется освоить в системе образования, 36,8 миллионв - в здравоохранении и 13,2 миллионов –в социальной сфере.