 
Информация к новости
  • Просмотров: 57
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

На противопожарную безопасность в Одесском регионе в 2018 году выделено более 100 миллионов гривен

Категория: Новости


На противопожарную безопасность в Одесском регионе в 2018 году выделено более 100 миллионов гривен

А точнее- почти 112 миллионов. Такую информацию сообщил в ходе общения с журналистами губернатор Максим Степанов.

По его словам, «…это совершенно беспрецедентная сумма. Причем я потребовал от глав райадминистраций предусмотреть средства на эти цели в районных бюджетах. Расходование их должно быть эффективным и прозрачным. Это я буду контролировать лично!»

По мнению губернатора, в приведении в порядок систем пожарной безопасности приоритетными станут объекты здравоохранения, образования и социальных служб, поскольку там постоянно находятся много людей.

По предварительным расчетам, 51,5 миллионов планируется освоить в системе образования, 36,8 миллионв - в здравоохранении и 13,2 миллионов –в социальной сфере.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 