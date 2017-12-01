Вчера сотрудники одесской полиции помогли найти двухлетнюю девочку, которую похитил ее отец – гражданин Турции. Как сообщили в пресс-службе полиции, во время встречи матери ребенка с его отцом, тот внезапно решил, что не может жить без ребенка и силой забрал девочку.

Потом он написал матери сообщение, что увозит ребенка к себе на родину – в Турцию, где девочке будет лучше. Перепуганная женщина обратилась в полицию, правоохранители тут же сообщили на все приграничные посты, но проверка показала, что автомобиль иностранца нашу страну еще не покидал.

По городу разослали ориентировку и вскоре авто обнаружили в районе Аркадии, где отец с ребенком находился в одном из детских развлекательных центров. Двухлетнюю Софийку вернули матери, а горе-папашу отправили в райотдел для разбирательств.