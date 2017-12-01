 
Информация к новости
  • Просмотров: 37
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Сотрудники одесской полиции помогли найти двухлетнюю девочку

Категория: Новости

Сотрудники одесской полиции помогли найти двухлетнюю девочку

Вчера сотрудники одесской полиции помогли найти двухлетнюю девочку, которую похитил ее отец – гражданин Турции. Как сообщили в пресс-службе полиции, во время встречи матери ребенка с его отцом, тот внезапно решил, что не может жить без ребенка и силой забрал девочку.

Потом он написал матери сообщение, что увозит ребенка к себе на родину – в Турцию, где девочке будет лучше. Перепуганная женщина обратилась в полицию, правоохранители тут же сообщили на все приграничные посты, но проверка показала, что автомобиль иностранца нашу страну еще не покидал.

По городу разослали ориентировку и вскоре авто обнаружили в районе Аркадии, где отец с ребенком находился в одном из детских развлекательных центров. Двухлетнюю Софийку вернули матери, а горе-папашу отправили в райотдел для разбирательств. 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 