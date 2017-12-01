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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Херсонской и Одесской областях зафиксированы вспышки АЧС

Категория: Новости

В Херсонской и Одесской областях зафиксированы вспышки АЧС

Вспышки АЧС зафиксированы в Херсонской и Одесской областях.

Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в Херсонской и Одесской областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Так, в Херсонской области в частно-арендном сельскохозяйственном предприятии агрофирме "Мир" (Новотроицкий район) 12 декабря было зарегистрировано гибели свиньи.

"При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС)", - говорится в сообщении. Кроме того, в Одесской области было зарегистрировано заболевание и гибель диких свиней на территории охотничьих угодий ГП "Подольское лесное хозяйство" в урочищах "Костиш" и "Каприон", а в личном подсобном хозяйстве жителя с. Торосово было выявлено заболевание и гибель одной домашней свиньи. При исследовании отобранных проб биоматериала также был установлен диагноз АЧС.

В настоящее время в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. 



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