В центре Одессы столкнулись два «Лексуса»

14 декабря, около 23-часов, на пересечении улиц Екатерининской и Малой Арнаутской столкнулись два «Лексуса». В результате ДТП один из автомобилей врезался в светофорный столб. Потерпевших нет. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, нарушитель правил дорожного движения находился за рулём в нетрезвом состоянии, что и подтвердил алкотестер. Результат пробы - 1,32 промилле. На него оформлены материалы по статьям КУоАП - 130 (управление транспортом в состоянии опьянения), 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). Автомобиль отправили на штрафплощадку.