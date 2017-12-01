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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

С апреля 2018 года свою деятельность на рынке авиа перелетов представит компания SkyUp

Категория: Новости

С апреля 2018 года свою деятельность на рынке авиа перелетов представит компания SkyUp. Сразу же перевозчик планирует открыть ряд регулярных международных и внутренних авиарейсов.
Сначала заработают чартерные международные рейсы. По Украине рейсы будут запущены уже перед летними каникулами, направлением из Одессы в Киев, Харьков и во Львов, доведя постепенно до 16 городов страны.
Ценообразование будет проводиться исходя из лоукост-модели, когда не включается стоимость багажа и набора допуслуг. Зависеть цена будет от того, насколько заблаговременно совершится покупка авиабилета и места назначения. Министр инфраструктуры Украины В. Омелян 13 декабря заявил о создании новой государственной авиакомпании SkyUp.



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