С апреля 2018 года свою деятельность на рынке авиа перелетов представит компания SkyUp. Сразу же перевозчик планирует открыть ряд регулярных международных и внутренних авиарейсов.

Сначала заработают чартерные международные рейсы. По Украине рейсы будут запущены уже перед летними каникулами, направлением из Одессы в Киев, Харьков и во Львов, доведя постепенно до 16 городов страны.

Ценообразование будет проводиться исходя из лоукост-модели, когда не включается стоимость багажа и набора допуслуг. Зависеть цена будет от того, насколько заблаговременно совершится покупка авиабилета и места назначения. Министр инфраструктуры Украины В. Омелян 13 декабря заявил о создании новой государственной авиакомпании SkyUp.