В районе Таирова возле стадиона СОШ №55 пять человек ради ограбления избили 15-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Одессы.

Подойдя к подростку, один из подозреваемых схватил его, а другой взял биту и дважды ударил ею парня по голове. Далее трое злоумышленников по очереди наносили удары ногами и кулаками по лицу и животу пострадавшего. Пятый подозреваемый находился рядом, наблюдая, чтобы никто не пришел. В итоге, один держал школьника, один наблюдал, а трое избивали.

После этого у пострадавшего отобрали два телефона, планшет, наушники и детский пистолет.

Киевский районный суд избрал меру пресечения всем подозреваемым. Трех отправили под стражу, а остальных – под домашний арест. Отметим, что двое из них являются несовершеннолетними.