Одесские перевозчики планируют поднять стоимость проезда в городских маршрутках уже в начале 2018 года.

Об этом 15 декабря в комментарии журналистам сообщил директор научно–производственного центра «Экономинформ» Георгий Хаскин.

Говоря о новых правилах пользования городским пассажирским транспортом, которые вступят в силу после внедрения электронной системы оплаты за проезд, транспортник отметил, что проезд в маршрутках подорожает совсем скоро.

«Если вы хотите прогноз, то тариф повысится. В начале 2018 года тариф будет в районе семи гривен», — отметил он. Георгий Хаскин пояснил, что повышение стоимости проезда не связано с внедрением новой системы оплаты. Главные причины — это подорожание топлива и запчастей.