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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Полиция вернула 12-летнюю девочку домой

Категория: Новости

Полиция вернула 12-летнюю девочку домой

Ночью в Овидиопольский отдел полиции позвонила встревоженная жительница села Лиманка: ее 12-летняя дочь не вернулась домой. На поиски девочки был ориентирован весь личный состав. Об этом сообщили сегодня в областном управлении полиции. Выяснилось, что девочка ушла из дома, поругавшись с родителями из-за школьных оценок. Нашли ее в селе Малодолинское. Школьница рассказала, что была обижена на родных, всю ночь бродила по улицам, а под утро поехала к бабушке, но зайти к ней так и не решилась. Девочку вернули домой. К счастью, во время ночного путешествия она не пострадала. В отношении родителей составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.



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