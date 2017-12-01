Количество штатных работников предприятий Одесской области уменьшилось на 1%

Количество штатных работников предприятий, учреждений и организаций Одесской области уменьшилось на 1%. Сравнивались показатели III квартала 2017 года и аналогичного периода 2016-го. Об этом информирует Главное управление статистики в Одесской области.

В течение III квартала нынешнего года каждый работник отработал в среднем 409 часов. Это составляло 80,0% табельного (нормативного) фонда рабочего времени. Однако среднемесячная номинальная зарплата одного среднестатистического штатного работника в III квартале 2017 года составила 6 тыс. 587 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2016-го года размер среднемесячной заработной платы увеличился на 37,3%.