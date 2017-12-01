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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Одессу на один день посетило национальное единство

Категория: Новости


Одессу на один день посетило национальное единство

Сегодня в Одессу прибыл «поезд дружбы» с волонтерами, детьми участников АТО и военными . По словам участников поездки , основной целью их приезда продвижение идеи национального единства.

После приезда и знакомства с городом участник поездки возложили цветы к мемориалу погибшим в АТО жителям Одесской области, который расположен в Сквере Небесной Сотни позади здания областной администрации.

Отметим, что с целью «продвижения идеи национального единства» пассажиры «поезда дружбы» до Нового года планируют объехать всю Украину.





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