Одессу на один день посетило национальное единство

Сегодня в Одессу прибыл «поезд дружбы» с волонтерами, детьми участников АТО и военными . По словам участников поездки , основной целью их приезда продвижение идеи национального единства.

После приезда и знакомства с городом участник поездки возложили цветы к мемориалу погибшим в АТО жителям Одесской области, который расположен в Сквере Небесной Сотни позади здания областной администрации.

Отметим, что с целью «продвижения идеи национального единства» пассажиры «поезда дружбы» до Нового года планируют объехать всю Украину.





