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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

На улице Канатной образовался большой провал

Категория: Новости


На улице Канатной образовался большой провал

По информации ИА «Пушкинская.net», провал глубиной в четыре метра образовался возле дома №85.

Провал коммунальщики огородили, что существенно затруднило движение на этой и без того перегруженной транспортом улице.

По предварительной информации, причиной образования провала стал прорыв теплотрассы. В настоящее время на месте находятся ремонтники и коммунальщики. Однако как надолго затянуться работы, они не могут сказать даже приблизительно.

Отметим, что согласно последней информации, причиной провала сал прорыв не теплотрассы, а коллектора.

 



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