На улице Канатной образовался большой провал

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
По информации ИА «Пушкинская.net», провал глубиной в четыре метра образовался возле дома №85.
Провал коммунальщики огородили, что существенно затруднило движение на этой и без того перегруженной транспортом улице.
По предварительной информации, причиной образования провала стал прорыв теплотрассы. В настоящее время на месте находятся ремонтники и коммунальщики. Однако как надолго затянуться работы, они не могут сказать даже приблизительно.
Отметим, что согласно последней информации, причиной провала сал прорыв не теплотрассы, а коллектора.