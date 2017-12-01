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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Два пункта обогрева откроются в Одессе

Категория: Новости

Два пункта обогрева откроются в Одессе для предупреждения случаев переохлаждения людей в период сильных морозов. Об этом сообщает департамент информации Одесского горсовета.

Такие пункты, ориентированные, в основном, на малоимущих граждан, откроются в случае, если столбик термометра будет опускаться до 10 градусов мороза три дня подряд.

Пункты обогрева будут расположены в Приморском районе города – в парке Преображенском (с ул. Мечникова), в Суворовском районе – по ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки "Нептун").

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение, согласно которому к ухудшению погодных условий должны быть готовы спасатели МЧС и медики. Райадминистрации, в свою очередь, совместно с департаментом городского хозяйства Одесского городского совета должны обеспечить пункты обогрева дровами и продуктами питания. 

Охрану общественного порядка будут осуществлять полиция и муниципальная охрана.



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