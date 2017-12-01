Тепло жителям Шкодовой горы дали городские власти, а население благодарит губернатора!

Об этом сообщил в соцсетях сам глава региона Максим Степанов.

По его словам «…имел встречу с жителями Шкодовой горы. Люди пришли поблагодарить за то. что батареи в их домах стали, наконец, теплыми. Во время разговора выяснилось, что в районе есть и другие проблемы – в кранах вода ели течет, на главной улице нет светофора. Надеюсь, что в ближайшее время и эти проблемы начнут решаться!»

Интересно, а почему жители Шкодовой горы, что называется «с пеной у рта» и стоя посреди дороги на Сухой порт потребовали тепла с мэрии, а благодарить пошли главу областной администрации?

После чего облагодельствованные высочайшими надеждами на возникновение светофора и внезапное повышение напора воды в кранах, пошли по своим наконец-то теплым домам.

Напомним, однако, что надеждами на тепло их кормили более двух месяцев.

Впрочем, как известно, надежда умирает последней. Хотя и она не бессмертна. Для немногочисленного населения Шкодовой горы этот волшебный момент может наступить достаточно скоро. Сразу после того, как портовики достоят объездную дорогу на Евротерминал через поля фильтрации. И перекрывать в этом районе станет просто нечего…