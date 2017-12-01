Одесская область «прибарахлилась» сразу пятью передвижными габаритно-весовыми комплексами

Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Колебошин.

По его словам, областной совет еще несколько месяцев назад выделил 7,2 миллиона гривен на закупку шести таких комплексов. И вот пять из них уже поступили в регион.

И уже в самое ближайшее время приступят к работе. Чиновник сообщил, что именно перегруженные фуры наносят наибольший ущерб дорожному покрытию. И если с этим не бороться, то дорожный ремонт придется ежегодно начинать, фактически, заново.

Естественно, в первую очередь они будут установлены на международных трассах.

Отметим, что по данным областной администрации, на сегодняшний день на всей территории региона действуют всего четыре контрольно-весовых комплекса, три из которых – передвижные.