В будущем году общественный бюджет будет финансировать только принципиально выполнимые проекты

Городской голова Геннадий Труханов поручил комиссии по рассмотрению проектов, претендующих на финансирование из общественного бюджета обращать особое внимание на их выполнимость в период финансового года.

По его словам, одной из проблем нынешнего года оказалось как раз то, что целый ряд проектов оказались технически невыполнимыми в отчетный период.

Поэтому максимум, которого удалось добиться к концу года – это семидесяти процентное выполнения проектов.

Ну а в финансовом отношении освоение выделенных из бюджета 99,5 миллионов гривен не превышает пятидесятипроцентного показателя.

Впрочем, извинительным фактором можно считать то, что выполняться избранные сорок проектов началось только в августе. В будущем же году городские власти надеются приступить к этому процессу не позднее февраля.