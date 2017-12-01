Поджигатели лишили жителей поселка Котовского связи с миром

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Сегодня с утра у многих жителей поселка Котовского пропал доступ к Интернету.
Причем это коснулось сразу нескольких крупных провайдеров.
По информации ИА «УСИ», причиной стал пожар в колодце кабельной канализации, в результате чего сгорели кабели многих провайдеров.
В настоящее время проводятся ремонтные работы, которые могут растянуться до вечера.
Отметим, что по предварительным данным, причиной пожара стал «занос очага возгорания из вне». Проще говоря – умышленный поджог.