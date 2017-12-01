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  • Просмотров: 64
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Поджигатели лишили жителей поселка Котовского связи с миром

Категория: Новости


Поджигатели лишили жителей поселка Котовского связи с миром

Сегодня с утра у многих жителей поселка Котовского пропал доступ к Интернету.

Причем это коснулось сразу нескольких крупных провайдеров.

По информации ИА «УСИ», причиной стал пожар в колодце кабельной канализации, в результате чего сгорели кабели многих провайдеров.

В настоящее время проводятся ремонтные работы, которые могут растянуться до вечера.

Отметим, что по предварительным данным, причиной пожара стал «занос очага возгорания из вне». Проще говоря – умышленный поджог.



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