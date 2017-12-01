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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Сразу пять пар близнецов родились за последнюю неделю в Одессе

Категория: Новости

Сразу пять пар близнецов родились за последнюю неделю в Одессе

С 11 по 17 декабря в Одессе появились на свет 195 новорождённых, включая пять двойняшек.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесского горсовета, это на 8 детей больше показателя минувшей недели.

«Новорождённые девочки на прошедшей неделе одержали численное превосходство над мальчиками — на свет появились 100 маленьких одесситок и 95 одесситов. Первое место по числу принятых родов осталось за городским роддомом № 1, где увидели свет 58 малышей», — отмечают в горздраве.

Добавим, что в настоящее время все пять городских родильных домов работают в обычном режиме, а с 25 декабря в течение месяца будут проводиться плановый косметический ремонт и дезинфекция в роддоме № 2.



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