В борьбе за землю схватились не крестьяне, а народные депутаты

Первого января 2018 года истекает срок моратория на продажу сельскохозяйственных земель. И в Верховной Раде разгорелись страсти на предмет продления моратория. В итоге было подано пять законопроектов, каждый из которых был рассмотрен. Однако большинство поддержало вывод профильного комитета, в соответствии с которым мораторий на продажу земли сельскохозяйственного значения продлен на один год. За это время необходимо будет провести инвентаризацию земель и определить собственников земельных паев. Юлия Тимошенко напомнила, что украинская земля уже практически скуплена латифундистами. И они, дескать, только ждут времени «Ч», чтобы открыто начать скупку паев. Та же Юлия Тимошенко заявила, что наибольшим обладателем украинских гектаров является семья нашего Президента. Формально в Украине нет рынка земли. И Международный Валютный Фонд требует ввести его. На этом фоне ушлые дельцы приглядывают себе сговорчивых пайщиков, чтобы потом скупить их участки за бесценок. Ведь у наших крестьян нет средств для покупки земли. Зато за ценой не постоят транснациональные корпорации и некоторые другие зарубежные инвесторы. К примеру, те же китайцы. Как видим, за землю в Украине сейчас борются не крестьяне, а народные депутаты.