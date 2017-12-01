Вокруг «Привоза» все же наведут порядок?!

Тема давняя и даже уже кажется не решаемой. Речь идет о страшноватом месте в городе – Новощепном ряде, бывшей Эстонской улице, которая многие-многие годы является так называемой изнанкой «Привоза», и так же давно превратилась в торгово-мусорную клоаку.

Еще одна проблема Новощепного ряда: торгуют здесь всем, чем попало, впритык в трамвайным путям. Проще говоря, здесь ни проехать, ни пройти, и время от времени мы постоянно слышим, что в этом месте пора навести порядок.

Тема Новощепного ряда снова на повестке дня: структурным подразделениям Одесской мэрии дано распоряжение разработать комплекс мер по наведению порядка у «Привоза».

В первую очередь планируют решить проблему хаотичного паркования автомобилей на улице Новощепной ряд, которое негативно сказывается на работе трамваев. На совещании в мэрии директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько заявил, что в отношении нарушителей будут составлять протоколы и, соответственно, штрафовать.

Также стало известно, что ситуацию с беспорядочным паркованием на улице сможет, вероятно, улучшить ввод в эксплуатацию строящегося паркинга.

Впрочем, паркинг паркингом, но на улице Новощепной ряд полностью уничтожено дорожное покрытие, что никоим образом не мешает торговцам ежедневно расставлять на остатках асфальта и трамвайных путях свои товары. Много раз говорилось, писалось и бурно обсуждалось: торговцы здесь практически блокируют все движение трамваев и автомобилей. Более того, здесь всегда грязь и горы мусора. Длится это очень и очень давно.

Впрочем, вокруг «Привоза» сложная ситуация не только в Новощепном ряду. Имеется проблема и с подземным переходом у «Привоза» (от Сенной площади), который также «атаковали» торговцы. Пробки здесь – явление обычное: трамваи могут долгое время простаивать, автомобили вынужденно меняют маршрут, ну а сами трамвайные пути здесь находятся далеко в не лучшем состоянии.

В общем, в ходе совещания в мэрии было принято решение основательно навести порядок в границах территории рынка «Привоз». Речь идет об искоренении там хаотичной уличной торговли и упорядочении движения и парковки автомобильного транспорта.

Ну а пока Новощепной ряд остается нашим общим позорищем – таким, как вы видите на фотографиях нашего фотокорреспондента Вячеслава Тенякова, а располагается этот старейший ряд, напомним, в самом центре города, у родного нашего «Привоза», рядом с Зоопарком и Преображенским парком.

Так что, как говорится, будем очень надеяться…