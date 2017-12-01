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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Знаменитому одесскому двору вернут былую красоту?

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Знаменитому одесскому двору вернут былую красоту?

Знаменитый двор бывшего одесского Ришельевского лицея (угол Дерибасовской и Екатерининской) – визитная карточка нашего города, и находится на территории центрального исторического ареала Одессы. Впрочем, далеко не все об этом знают – по той простой причине, что визитной карточкой он давно перестал быть. Некогда уютный и по-настоящему одесский двор бывшего Ришельевского лицея сегодня превратился в пристанище «агрессивной» молодежи, место для курения, ну и, конечно же, распития алкоголя.

Двору более ста лет, придомовая территория, зеленая зона находятся в разрушенном состоянии. Старинный фонтан давно превращен в мусорную свалку, а уникальный колодец конца XVIII века забросан строительным мусором. Здесь практически отсутствует освещение.

Даже сложно сегодня представить, что именно здесь располагался знаменитый Ришельевский лицей – высшее учебное заведение в Одессе. Он, напомним, был создан в 1817 году; в 1865 году преобразован в Императорский Новороссийский университет (ныне – ОНУ им.Мечникова). Назван в честь одесского градоначальника и губернатора Новороссии А. Э. де Ришелье, инициативе которого обязан своим существованием. До 1857 года лицей был расположен в зданиях, которые ранее занимали Коммерческая гимназия и Воспитательный Благородный институт. Доныне сохранились двухэтажные здания на Дерибасовской (д. 16) и Ланжероновской (д. 17) улицах. Торцы этих зданий соединяло одноэтажное строение, фасадом выходившее на Екатерининскую улицу. Впоследствии к старым лицейским зданиям со стороны Екатерининской пристроили дом 14, протянувшийся во всю длину квартала от Дерибасовской до Ланжероновской. Так образовался комплекс зданий, известный в дореволюционной Одессе как дом Вагнера – по имени купца и владельца первого универмага в городе. 

Возвращение двору по ул. Дерибасовской, 16/Екатерининской, 14 прежнего исторического вида, превращение его в место отдыха и тематических экскурсий, открытие нового туристического маршрута – такова идея проекта его преобразования.

Отрадно: члены Комиссии по вопросам общественного бюджета Одессы-2018, собравшиеся 27 ноября, поддержали проект 2018-2021 гг. «Восстановление одесского двора бывшего Ришельевского лицея» по улице Дерибасовской, 16/Екатерининской, 14.

Стоимость проекта немалая: 4,936 тыс. грн. Но оно того стоит, посчитали члены Комиссии, и уже назван предположительный срок реализации проекта – второй квартал 2018 года.

После реконструкции, по мнению авторов проекта, уже через полгода двор станет местом отдыха горожан, во, что, согласитесь, очень хочется верить.

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Знаменитому одесскому двору вернут былую красоту?
Знаменитому одесскому двору вернут былую красоту?
Знаменитому одесскому двору вернут былую красоту?
Знаменитому одесскому двору вернут былую красоту?
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