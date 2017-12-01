О законности и возможности проведения перепланировки в квартире

Если у вас появилось желание изменить внутреннее пространство своей квартиры, стоит знать о некоторых нюансах, которые помогут избежать проблем в будущем.

Во время перепланировки квартиры необходимо помнить о законности и учитывать установленные нормы. Ведь собственник или распорядитель самовольно перепланированной квартиры фактически теряет право собственности на объект недвижимости. Таким образом, для того, чтобы продать перепланированную квартиру необходимо легализовать имеющиеся изменения жилой площади самой квартиры.

Однако с 2016 года постановлением Кабинета Министров № 1024 «О внесении изменений в Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий» нормы о получении разрешений на перепланировку были значительно упрощены. Указанным постановлением была отменена необходимость получения разрешений на перепланировку и переоборудование жилых домов и общежитий, однако остались определенные ограничения.

Главным запретом в перепланировке есть несущие стены. Если перепланировкой занимается неспециалист, стоит сразу разобраться, какая стена является несущей.

Кроме того, к перепланировке, которую всё еще нужно узаконить, относится объединение квартир, обустройство дверей в несущих стенах и осуществление работ, связанных с нарушением капитальных конструкций.

Законодательством разрешены такие случаи перепланировки:

объединение санитарных помещений в единый узел и увеличение их площади за счет коридора;

объединение помещений с помощью проемов в перегородках и стенах;

обустройство выхода на балкон на месте шкафа, антресоли, кладовки и подоконника;

увеличение жилой площади за счет уменьшения нежилых помещений;

Случаи, когда перепланировки запрещены законодательством:

расширение площади ванной и туалета за счет жилых помещений;

разборка внешней стены для объединения комнат с лоджиями и балконами;

перенос на балкон или лоджию приборов отопительных систем;

проведение даже частичного демонтажа межэтажных перекрытий;

удаление звукоизоляции пола;

вентиляционных каналов и коробов;

прорыв погребов;

сооружение пристройки к квартирам на первых этажах многоэтажных домов.

В случае, если самовольная перепланировка или переоборудование приводит к ухудшению технического состояния всего дома и нарушаются права других потребителей, эти работы выполняются исполнителем услуг, а вопрос возмещения стоимости этих работ собственником, арендатором жилого дома, жилого или нежилого помещения в жилом доме решается в судебном порядке.

Для того, чтобы легализовать серьезные перепланировки, необходимо обратиться к инженеру БТИ и оформить у него заказ на изготовление технической документации (технического паспорта). Документация разрабатывается на жилье в соответствии с техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью будущего проекта, без которых узаконить перепланировку квартиры не получится.

Готовый проект подается в Разрешительный центр по месту жительства вместе с заполненной декларацией на получение разрешения по перепланировке недвижимости, копиями документов на право собственности, заверенной нотариально копией паспорта и ИНН. Также обязательно нужно подать технический паспорт со сроком не менее 1 год до подачи декларации.

После принятия объекта будет составлен специальный акт и запись в журнале приема квартиры в эксплуатацию. Далее получается технический паспорт на перестроенное жилье, который производит БТИ. Срок узаконивания перепланировки составляет от 20 до 40 календарных дней.

В случае сложной самовольной перепланировки, которая в результате привела к разрушению дома или нарушения его целостности, предусматривается уголовная ответственность по ст. 275 УК Украины. Эта статья предусматривает штраф в сумме 50 необлагаемых минимумов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до 3 лет, а в случае повторного совершения правонарушения – до 8 лет.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по телефону: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической Клиники аспирант кафедры гражданского процесса Павлова Юлия Сергеевна