Мифологический Михо

Миф – не вымысел, а концентрированная правда.

Дорис Лессинг

«Порошенко очень боится нынешних протестов, которые только расширятся, если будет жесткое обращение с Саакашвили. Но не исключено, что это определенная политтехнология Администрации Президента», – такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк. По словам эксперта, Администрации Президента выгоднее, чтобы протестный электорат присоединялся к Саакашвили, ведь в результате у его партии – "Движение новых сил" не будет слишком высоких рейтингов. И куда хуже, чтобы эти люди поддержали Юлию Тимошенко, у которой есть реальные шансы победить Порошенко. Порошенко не выгодно, чтобы протестный электорат поддержал кого-либо из оппозиционеров, у которых есть реальные шансы на президентских выборах. Саакашвили не может баллотироваться из-за проблем с гражданством. Таким образом, Саакашвили оттягивает тех избирателей, кто мог бы усилить конкурентов Порошенко – считает Давидюк. Впрочем, суд неожиданно решил отпустить Михаила Николозовича.

Современная политика сквозь призму мифологии

Сегодняшнее поле политики в Украине выткано по законам волшебной сказки. В ней есть свои божества, сакральные жертвы, свои священные ритуалы и волшебные герои, мифологические замысловатые сюжеты, которые выступают механизмами сплочения электората. Их политтехнологи предпочитают загадочно называть «многоходовочками» и при этом потирать руки с ехидной ухмылкой.

Миф имеет свою логику и живет по своим законам. Можно привести пример двух с половиной Майданов, которые с точки зрения мифологии были ни чем иным как обрядами инициации или «ритуалами перехода» в терминах Арнольда ван Геннепа. Их задачей было подвесить сознание украинцев в «безвоздушном пространстве» МЕЖДУ старым советским прошлым и новым постиндустриальным будущим. Подобно тому, как это происходит в примитивных сообществах Полинезии или Новой Гвинеи с мальчиками 13-14 лет, когда их сгоняют в специальные деревни для инициации и заставляют проходить через немыслимые пытки и страдания для того, чтобы «поломать» их детское эгоистическое «Я», вокруг которого всё вращается в детстве, и сделать их частью магической мифо-ритуальной картины мира уже взрослых членов племени.

Украина проходит эти неимоверные страдания, духовные пытки, ломку всего и вся, геноцид и другие ужасы постмайданной жизни, как радикальную трансформацию общественного сознания в процессе своеобразной «инициации» в новую периферийную реальность, уготованную ей Европой. Жестокая инициация призвана была перестроить наше сознание с рельсов социалистического коллективизма на рельсы либерального индивидуализма и социал-дарвинизма.

В советское время нас учили, что капитализм – это хаос и джунгли, а социализм – стабильность, защищенность и порядок, что отложилось у нас в подсознании. Теперь пропаганда нам вдалбливает идею, что капитализм – это порядок, идеальный космос для жизни, где царят справедливые законы рынка и конкуренции, а все прошлое, включая социализм, – неприемлемо, и все хорошее, что было сделано в то время, должно быть стёрто из памяти целых поколений. Это подобно структуре двойного послания (double bind) Грегори Бейтсона: на уровне подсознания – одно, а на сознательном уровне – прямо противоположное. Бейтсон открыл, что double bind приводит к шизофрении. Вот такую целенаправленную и управляемую шизофрению сегодня и моделируют в общественном сознании украинцев. С какой целью? Чтобы с помощью рукотворного хаоса отвлечь внимание общественности от полного провала политики властей, пришедших к власти в результате последнего Майдана, и перевести внимание людей на карнавальный балаганчик Миходиады.

Михо как Трикстер, или Карлсон, который живет на крыше

Если присмотреться ко всему, что происходит вокруг Михеила Саакашвили, то станет очевидно, что это хорошо знакомый специалистам по изучению мифологии миф о трикстере, который распространен у индейцев Северной Америки и у других народов. «Трикстер (trickster – обманщик, ловкач) – архетип в мифологии и фольклоре – «демонически-комический дублёр культурного героя, наделённый чертами плута, озорника» не подчиняющегося общим правилам поведения (вспомним переход Михо через границу, убегание от СБУшников по крыше и т.д. – прим. А.К.). Как правило, трикстер совершает действо не по «злому умыслу» противления, а ставит задачей суть игрового процесса ситуации и жизни. Не сама игра жизни, а процесс важен для трикстера.

В художественных произведениях трикстеры часто выступают в роли антигероев. Божество-трикстер нарушает установления богов или законы природы, иногда злонамеренно, но при этом, как правило, добиваясь, пусть и неосознанно, какого-нибудь позитивного эффекта (миф сакрализирует Михо как священную функцию Трикстера – прим. А.К.). Часто нарушение правил происходит в форме различных уловок, хитростей или воровства. Трикстеры бывают хитрыми, или глупыми, или же могут совмещать оба этих качества; часто являются предметом осмеяния, даже будучи священными существами или выполняя различные культурные функции (к Михо это относится в полной мере – прим. А.К.).

Примером может служить священный Хейока, чья роль заключается в том, чтобы дурачиться и играть, и с помощью этого повышать самосознание и служить уравновешивающим механизмом. Во многих культурах (например, в древнегреческих, скандинавских или славянских мифах, а также в индейских историях) трикстер и культурный герой часто смешиваются («культурный герой» Порошенко и «антигерой -Трикстер» Саакашвили! – прим. А.К.). Во многих североамериканских мифологиях койот (у юго-западных индейцев) или ворон (северо-западные индейцы) также выкрал огонь у богов (звёзды или солнце), но он более трикстер, чем культурный герой. Различие заключается в других историях, касающихся характеров этих персонажей: Прометей – титан, тогда как Койот или Ворон обычно является шутником и проказником», – сообщает нам Википедия.

Пол Радин. «Трикстер»

Михаил – извечное мифологическое имя медведя, которого в русских народных сказках кличут «Миша». Медведь – «мёд ведающий» – сакральное животное священных сказаний северных народов и … сакральный символ России. Почему политтехнологи ЦРУ, диктующие, что делать Банковой, выбрали именно Мишу в качестве Трикстера? Может быть, здесь зашифрована какая-то тайна? Генпрокурор Ю.Луценко обвинил Саакашвили в связях с беглым экс-украинским олигархом Курченко. Луценко тем самым вводит в сюжет сказки Банковой новый персонаж Курченко – курочку Рябу, несущую золотые яйца, которые якобы получал Мишка из России.

Какую социальную роль играет Михо? Как понять ее логику, к чему она приведет? Чтобы прояснить этот вопрос, обратимся к книге Пола Радина «Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев». Многие черты, присущие Трикстеру, запечатлены в фигуре средневекового шута и сохранились вплоть до настоящего времени, обнаруживая себя в спектаклях о Панче и Джуди, а также в клоунаде, как жанре. Трикстер одновременно предстает как творец и разрушитель, дающий и отвергающий, обманщик и жертва обмана (обманщик, который строит из себя жертву обмана – точнее о Михо сказать невозможно. Миф творца нового и разрушителя старого зафиксирован в названии его политической силы: «Рух нових сил»! – прим. А.К.). У него нет сознательных желаний. Его поведение всегда диктуется импульсами, над которыми сам он не властен. И, хотя Михо – марионетка ЦРУ, которое дергает его за ниточки, он обладает достаточной ролевой автономией, которая позволяет ему закусывать своим галстуком!

Он не знает ни добра, ни зла, хотя и несет ответственность и за то, и за другое. Для него не существует ни моральных, ни социальных ценностей; он руководствуется лишь собственными страстями и аппетитами, и, несмотря на это, только благодаря его деяниям все ценности обретают свое настоящее значение. Именно деятельность Михо выявляет всю продажную сущность нынешней власти и показывает ее настоящую цену!

Трикстер предстает перед нами как еще только зарождающееся нечто, лишенное всяких пропорций, как фигура, несущая на себе слабый отпечаток чего-то, свойственного человеку. Сегодня никому не ясно, чем кончится вся эта многоходовочка. Смех, юмор и ирония пронизывают все поступки трикстера. Реакция слушателей на него и его поступки – смех с тенью ужаса на лице – это ужас для власти, из-за неустойчивости трона, который раскачивает Михо!

Тимошенко в чужой сказке?

Сегодня доминирующим является мнение о том, что Юлия Владимировна, придя на суд к Саакашвили и пытаясь взять его на поруки, влезла в чужой миф случайно, чтобы примитивно распиариться на Михо. И могла бы этого не делать, тем более, что это подрывает ее авторитет.

Сюжет мифа о Трикстере говорит нам противоположное: роль Тимошенко четко прописана в сакральной структуре мифа, она не свободна, миф втягивает ее в свою воронку. В работе Радина, где полностью излагается записанный текст мифа о Трикстере, есть фрагмент «Женщины спасают Трикстера» (мы помним, что Трикстер – это Михо).

В этом фрагменте Трикстер, превратившийся ранее в енота, был заточен вглубь дерева. Мимо проходили женщины, и Трикстер начал петь, привлекая их внимание. Одна из женщин, услышав его, сказала другим: давайте разрубим дерево и освободим этого большого енота. Вот и Тимошенко пришла на суд, чтобы освободить Михо. Чтобы спасти Трикстера, женщинам пришлось снимать с себя все одежды. Нагота в мифе выступает как символ полного самоотречения и подчинения фатуму. Ценой спасения Саакашвили стала полная метафизическая «нагота» в суде, растворяющая Тимошенко в суете карнавала трикстера.

Спасать Михо – часть плана, согласующегося с архаичными зонами подсознания нашего головного мозга, которому соответствует миф о Трикстере. Способность превращаться во все что угодно, такая пластичность Михо – принципиальный элемент сюжета. Например, Трикстер ест детей и их матерей. Что символизирует жестокость и беспринципность политического образа бывшего Президента Грузии.

Миф живет и процветает

Мифический способ мировосприятия связан с определенным типом мышления, обычно первобытного, и для некоторых уровней сознания, в особенности массового, во все времена. Именно поэтому политтехнологи всех эпох опираются на миф с целью управления массовым сознанием. Украина в этом смысле не является исключением, и история трикстера-Саакашвили является очередным подтверждением этого. Печалит лишь то, что в нашей стране разворачиваются мифы деструктивные, не уравновешивающие социальное и индивидуальное, как в прошлом. А напротив, разрывающие социальное, погружающие мир из космоса в хаос.