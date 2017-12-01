Недосып слугам народа компенсирован

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Государственном бюджете Украины на 2018 год 276-ю голосами. Премьер-министр Владимир Гройсман радовался, что госбюджет впервые принимается не «под елочку», как было ранее при Яценюке. Но народные депутаты опять, как и при том же Яценюке недоспали, поскольку голосовали за закон о госбюджете ближе к полуночи. На следующий день Андрей Парубий не проводил заседание под прикрытием работы в комитетах. И заседания парламента после принятия госбюджета не было. Поговаривают, что под чутким руководством Владимира Гройсмана народные депутаты голосовали не за «спасибо». А главным образом за свою зарплату. Этим законом она повышена вдвое. Причем задним числом. И повышенные выплаты нардепы получат с октября месяца. Говорят, что по нескольку миллионов гривен выделено и наиболее сговорчивым мажоритарщикам на их избирательные округа. Интересно, сколько на сей раз выделили Прилуцкому заводу пожарных машин, который связывают с народным депутатом Олегом Ляшко? Ведь радикальная фракция тоже поддержала закон о государственном бюджете. А может, Олегу Ляшко хватило и принятия его законопроекта «Покупай украинское…». Вместе с тем украинская армия профинансирована всего на 46% от потребности. Хотя формально на нужды обороны выделено 5% ВВП. Но при этом опять забыли о военных пенсионерах. Которым, согласно законодательству, должны повышать пенсию одновременно с возрастанием денежного содержания военнослужащих. И поэтому по всей стране прошли митинги протеста. К примеру, в Одессе бывшие военнослужащие митинговали перед зданием государственной областной администрации. К генерал-лейтенанту Добровольскому и его общественной организации присоединились и бывшие работники милиции. Но, как говорится, обещанного три года ждут. А нынешней Верховной Раде осталось действовать и того меньше.