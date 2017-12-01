В Одесских обменниках доллар преодолел рубеж в 28 гривен

По информации ИА «УСИ», в ряде обменных пунктов продажа валют уже ведется по 28,2 гривны за доллар.

На черном рынке курс уже приближается к 28,4 гривны за доллар.

Отметим, что по мнению руководства НБУ, резкое «проседание» гривны – следствие сугубо сезонных факторов и объективных причин для этого нет.

Однако, обычно к Новому году доллар, наоборот, дешевеет, поскольку люди тратят сбережения для подготовки к новогодним праздникам и чаще продают, чем покупают валюту.

К тому же, по мнению экспертов, одной из «объективных причин» падения гривны стало то, что Украина до сих пор так и не получила очередного транша от МВФ и нет никакой уверенности в том, что этот транш будет получен в обозримом будущем.