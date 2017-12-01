Новая жизнь старых фонтанов

Говорят, выражение «не фонтан» появилось в Одессе. И дело вовсе не в том, что горожане совершенно серьезно считают все меткие выражения, словечки и прочие «штучки» исключительно нашими, с обязательным происхождением из Южной Пальмиры. Дело тут в том, что тема «Одесса и вода» всегда пользовалась особым вниманием у одесситов, у которых с пресной водой, как мы знаем, постоянно были малые и очень большие проблемы. Так, первые одесские фонтаны были известны тем, что вода в них была вкусной и по-настоящему освежающей. Другая же вода, которая, к примеру, хранилась в качестве запасов на «нехороший» день, была, соответственно, совершенно иной по вкусу. Отсюда, мол, и пошло выражение «не фонтан».

Может, и легенда, точно ведь не установишь. Но мы не о дне вчерашнем, а о сегодняшнем. Все дело в том, что за наши фонтаны, – те, которые, казалось бы, уже давно «отжили свое», все же взялись. Уже, как мы знаем, восстанавливается один из старых фонтанов в парке Шевченко. Сейчас реконструируют и фонтаны (они помоложе) в парке Победы.

Реконструкция фонтана в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко предусматривает полную замену чаши фонтана, технического помещения и коммуникаций, а также замену элементов благоустройства вокруг него.

В настоящее время ведутся работы по оснащению фонтана инженерными системами водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Впрочем, и это еще не все. Проект благоустройства территории вокруг этого старого фонтана предусматривает покрытие плиткой площадки вокруг него, восстановление газона по существующему растительному слою и высадку кустарников по периметру площади.

На сегодняшний день уже закончен монтаж насосного оборудования в техническом помещении, установлены ринги, форсунки, фонари, проводятся облицовочные работы чаши фонтана гранитом.

Что же касается парка Победы, то там сейчас кипят работы, связанные с приведением в порядок фонтана «Русалочка», который, собственно, уже давненько перестал быть фонтаном: многие думают, что это всего лишь площадка для детских игр. Между тем, как сообщается официально, Русалочка сможет любоваться струями воды уже в скором времени: работы по реконструкции этого фонтана планируется завершить к концу этого года.