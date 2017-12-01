 
Информация к новости
  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Новая жизнь старых фонтанов

Категория: Новости / Статьи


Новая жизнь старых фонтанов

Говорят, выражение «не фонтан» появилось в Одессе. И дело вовсе не в том, что горожане совершенно серьезно считают все меткие выражения, словечки и прочие «штучки» исключительно нашими, с обязательным происхождением из Южной Пальмиры. Дело тут в том, что тема «Одесса и вода» всегда пользовалась особым вниманием у одесситов, у которых с пресной водой, как мы знаем, постоянно были малые и очень большие проблемы. Так, первые одесские фонтаны были известны тем, что вода в них была вкусной и по-настоящему освежающей. Другая же вода, которая, к примеру, хранилась в качестве запасов на «нехороший» день, была, соответственно, совершенно иной по вкусу. Отсюда, мол, и пошло выражение «не фонтан».

Может, и легенда, точно ведь не установишь. Но мы не о дне вчерашнем, а о сегодняшнем. Все дело в том, что за наши фонтаны, – те, которые, казалось бы, уже давно «отжили свое», все же взялись. Уже, как мы знаем, восстанавливается один из старых фонтанов в парке Шевченко. Сейчас реконструируют и фонтаны (они помоложе) в парке Победы.

Реконструкция фонтана в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко предусматривает полную замену чаши фонтана, технического помещения и коммуникаций, а также замену элементов благоустройства вокруг него.

В настоящее время ведутся работы по оснащению фонтана инженерными системами водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Впрочем, и это еще не все. Проект благоустройства территории вокруг этого старого фонтана предусматривает покрытие плиткой площадки вокруг него, восстановление газона по существующему растительному слою и высадку кустарников по периметру площади.

На сегодняшний день уже закончен монтаж насосного оборудования в техническом помещении, установлены ринги, форсунки, фонари, проводятся облицовочные работы чаши фонтана гранитом.

Что же касается парка Победы, то там сейчас кипят работы, связанные с приведением в порядок фонтана «Русалочка», который, собственно, уже давненько перестал быть фонтаном: многие думают, что это всего лишь площадка для детских игр. Между тем, как сообщается официально, Русалочка сможет любоваться струями воды уже в скором времени: работы по реконструкции этого фонтана планируется завершить к концу этого года.

Галерея

prev

Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
Новая жизнь старых фонтанов
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 