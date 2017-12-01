Права человека и киевские ябеды

В Вашингтон пригласили директора Национального Антикоррупционного бюро Артема Ситника и специального Антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Там собирались обсуждать проблему возврата нашей стране вывезенных нетрудовых доходов. Приглашен был и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Юрий Витальевич в Вашингтон не приехал. Поскольку прознал, что Ситник и Холодницкий уже обвинили его в срыве Антикоррупционной операции. Национальное Антикоррупционное бюро и Специализированая Антикоррупционная прокуратура создавались на средства США. Поэтому за океаном пристально следят за действиями своего детища. А тут еще Верховная Рада отстранила от занимаемой должности главу комитета по противодействию коррупции народного депутата Егора Соболева. Фракция БПП готова была внести и законопроект об установлении парламентского контроля над антикоррупционными структурами. Видимо, Петру Порошенко срочно позвонили из Вашингтона и дали нужные указания. Скорее всего, Петра Алексеевича предупредили о том, что в случае срыва борьбы с коррупцией Украина может лишиться безвизового режима и финансовой помощи на оборону. Думается, не случайно вскоре после этого Порошенко потребовал от Верховной Рады внесения законопроекта об Антикоррупционном суде, поскольку ранее предложенный Порошенко такой законопроект был отклонен Венецианской комиссией и теперь требовалось представить новый. Видимо замечание госдепа США сработало. Ибо законопроект о контроле над антикоррупционными структурами исчез с сайта.