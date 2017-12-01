По благословению митрополита Агафангела епископ Арцизский Виктор принял участие в благотворительном концерте, приуроченном ко дню Святого Николая для детей из Одессы и Одесской области

19 декабря 2017 года, в день памяти дня святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, в выставочном зале Одесского Морского вокзала состоялось праздничный благотворительный концерт.

Гостями праздника стали более 1000 детей из Одессы, Черноморска, Южного, а также Балты, Подольска, Татарбунар и других районов Одесчины. Это воспитанники интернатов, дети из семей переселенцев, участников боевых действий и малообеспеченных семей.

Перед началом праздничного концерта, от имени Владыки Агафангела епископ Виктор поздравил всех присутствующих детишек с замечательным праздником, днем Святого Николая.

Помимо чудесной концертной программы, каждому ребенку дали сладкие подарки от организаторов праздника. Акция состоялась по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского и при поддержке председателя областного Совета Мира Т. В. Афанасьевой.