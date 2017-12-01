В Одессе прошел первый новогодний троллейбусный парад

Сегодня по улицам Одессы двигалась кавалькада из сразу семи(!) троллейбусов самых разных лет выпуска. Все в полной новогодней экипировке. А водители- в костюмах снегурочек и Дедов Морозов.

Парад начался ровно в 18 часов на улице Инглези. Оттуда новогодняя электро-группа проследовала по маршруту №9, а затем - через весь центр города.

Отметим, что это первое столь массовое мероприятие с участием городского электротранспорта.

Причем, по мнению организаторов, участие в колонне троллейбусов разных поколений должно было олицетворять преемственность поколений, как водителей, так и самих троллейбусов.

Напомним, что на 8 января намечен аналогичный парад, только уже в трамвайном исполнении.