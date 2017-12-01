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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Самая скандальная комиссия горсовета перестала быть обезглавленной

Категория: Новости


Самая скандальная комиссия горсовета перестала быть обезглавленной

Председателем городской историко-топонимической комиссии будет самый молодой из одесских вице-мэров Павел Вугульман.

Он, таким образом, перенимает бразды правления у ушедшей после трагедии в «Виктории» на пенсию гуманитарного вице-мэра Зинаиды Цвиринько.

Заместителем председателя остаются член исполкома Елена Павлова и директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Впрочем, в новой должности Павла Вугельмана еще должен утвердить исполком.

Напомним, что критерием деятельности данной комиссии является переименование городских объектов, улиц и переулков, что уже неоднократно вызывало большой резонанс.

Добавим, что после ухода с должности Зинаиды Цвиринько ее полномочия были поделены между новым вице-мэром Светланой Бедрегой и ее коллегой Павлом Вугельманом.



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