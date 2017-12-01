Одесский Припортовый завод продадут уже в феврале. Вернее, попытаются продать

Фонд Госимущества Украины выставил одесский Припортовый завод на торги на февраль 2018 года.

Таким образом, руководство содержало данное ранее обещание.

Однако удастся ли приватизировать предприятие - как говориться , еще большой вопрос.

Напомним, что это будет уже третья по счету попытка его продажи за два последних года.и две предыдущие были сорваны из-за отказа потенциальных покупателей.

Одной из причин такого фиаско стала скандальная атмосфера, созданная вокруг предприятия к моменту его продажи.

Знаковую роль в создании такой атмосферы сыграл тогда бывший в ту пору главой областной администрации Михаил Саакашвили.