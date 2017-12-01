 
Информация к новости
  • Просмотров: 57
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесский Припортовый завод продадут уже в феврале. Вернее, попытаются продать

Категория: Новости


Фонд Госимущества Украины выставил одесский Припортовый завод на торги на февраль 2018 года.

Таким образом, руководство содержало данное ранее обещание.

Однако удастся ли приватизировать предприятие - как говориться , еще большой вопрос.

Напомним, что это будет уже третья по счету попытка его продажи за два последних года.и две предыдущие были сорваны из-за отказа потенциальных покупателей.

Одной из причин такого фиаско стала скандальная атмосфера, созданная вокруг предприятия к моменту его продажи.

Знаковую роль в создании такой атмосферы сыграл тогда бывший в ту пору главой областной администрации  Михаил Саакашвили.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 