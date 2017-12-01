Одесский Летний театр стал частью Горсада . На сей раз- официально!

Министерство культуры официально признало Летний театр составной частью горосдкого сада.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Максим Степанов.

По его словам, «…по моему обращению министерство культуры рассмотрело вопрос о включении территории Летнего театра в Городской сад. В результате отныне Летний театр является составной частью Горсада - памятника культуры, который охраняется государством. Поэтому никакое строительство там более невозможно!»

Отметим, однако, что об отсутствии каких бы то ни было планов по застройке территории Летнего театра, который, кстати, изначально в состав Городсого сада не входил, неоднократно сообщало городское руководство.