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  • Просмотров: 28
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесский Летний театр стал частью Горсада . На сей раз- официально!

Категория: Новости


Министерство культуры официально признало Летний театр составной частью горосдкого сада.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Максим Степанов.

По его словам, «…по моему обращению министерство культуры рассмотрело вопрос о включении территории Летнего театра  в Городской сад. В результате отныне Летний театр является составной частью Горсада - памятника культуры, который охраняется государством. Поэтому никакое строительство там более невозможно!»

Отметим, однако, что об отсутствии каких бы то ни было планов по застройке территории Летнего театра, который, кстати, изначально в состав Городсого сада не входил, неоднократно сообщало городское руководство.



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