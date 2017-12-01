Михаил Саакашвили объявил новогодние протестные каникулы

В новогодние дни проводить протестные акции не будут. Об этом сообщил один из самых непримиримых оппозиционеров Михаил Саакашвили.

Как сообщает издание «Гордон», по его мнению, «…неблагодарное это дело- беспокоить украинцев в новогодние праздники!»

При этом он вполне допускает, что власть может использовать новогодние праздники, чтобы депортировать его из Украины.

Поэтому он заранее обратился к населению, чтобы жители страны продолжали проводить протестные акции, с ним или без него!

Напомним, что официально представители действующей власти уже неоднократно заявляли об отсутствии планов депортировать Михаила Саакашвили.