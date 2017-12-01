 
Информация к новости
  • Просмотров: 23
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Михаил Саакашвили объявил новогодние протестные каникулы

Категория: Новости


Михаил Саакашвили объявил новогодние протестные каникулы

В новогодние дни проводить протестные акции не будут. Об этом сообщил один из самых непримиримых оппозиционеров Михаил Саакашвили.

Как сообщает издание «Гордон», по его мнению, «…неблагодарное  это дело- беспокоить украинцев в новогодние праздники!»

При этом он вполне допускает, что власть может использовать новогодние праздники, чтобы депортировать его из Украины.

Поэтому он заранее обратился к населению, чтобы жители страны продолжали  проводить протестные акции, с ним или без него!

Напомним, что официально представители действующей власти уже неоднократно заявляли об отсутствии планов депортировать Михаила Саакашвили.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 