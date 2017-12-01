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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Пострадавший водитель выложил фото несовершеннолетнего автовора

Категория: Новости

Пострадавший водитель выложил фото несовершеннолетнего автовора

Пострадавший водитель выложил фото несовершеннолетнего автовора, промышляющего снятием автомобильных номеров на машинах, с просьбой опознать злоумышленника.  Обнародовано фото несовершеннолетнего, ворующего автономера на посёлке Котовского.
«Добрый день! Есть фото малолетки, который снимает номера с машин на посёлке Котовского. Помогите найти его!!!»— обратился пострадавший водитель к одесситам.
Стоит отметить, что в Одессе прижился «бизнес», в котором предприимчивые граждане сперва снимают номера с автомобилей, а затем за вознаграждение возвращают их водителям, якобы, нашли.  В то же время, ворованные номера зачастую используют злоумышленники, идя на преступление.


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