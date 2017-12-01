Пострадавший водитель выложил фото несовершеннолетнего автовора, промышляющего снятием автомобильных номеров на машинах, с просьбой опознать злоумышленника. Обнародовано фото несовершеннолетнего, ворующего автономера на посёлке Котовского.

«Добрый день! Есть фото малолетки, который снимает номера с машин на посёлке Котовского. Помогите найти его!!!»— обратился пострадавший водитель к одесситам.

Стоит отметить, что в Одессе прижился «бизнес», в котором предприимчивые граждане сперва снимают номера с автомобилей, а затем за вознаграждение возвращают их водителям, якобы, нашли. В то же время, ворованные номера зачастую используют злоумышленники, идя на преступление.