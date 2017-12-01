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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Стартовали подготовительные работы по строительству велопешеходной эстакады на «Трассе здоровья»

Категория: Новости

Стартовали подготовительные работы по строительству велопешеходной эстакады на «Трассе здоровья», на участке от 8-й до 10-й станции Большого Фонтана. Эстакада соединит участки "Трассы здоровья", которые находятся в Приморском и Киевском районах города.

Согласно утвержденному проекту, длина эстакады составит около 200 метров, ширина - 5 метров, из которых 3 метра предназначены для пешеходного движения и 2 метра – для велосипедного. Работы планируется завершить в 2018-м году. Заказчиком работ выступило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

В настоящее время на склонах обустраивается временная дорога для подвоза строительных механизмов, техники и материалов. Работы ведутся без уничтожения зеленых насаждений, - сообщили в одесской мэрии.

Напомним, что заказчик - Управление дорожного хозяйства проводил тендер на выполнение работ по данному проекту дважды в этом году: 28 августа и 13 октября. В обоих конкурсах принимали участие три компании: ООО «Онур Конструкцион Интернешнл», ЧП «Мостостроительное управление №1» и ООО «Ростдорстрой». Первый аукцион, в котором львовская компания "Мостостроительное управление №1" предложила провести строительство за 28 млн. 609 тыс. гривен, был отменен. А по результатам повторного тендера победителем стала компания «Ростдорстрой», которая взялась реализовать проект за 31 млн. 140 тыс. гривен, что дороже на 2,5 млн. гривен.



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