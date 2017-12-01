В течение января-октября численность населения Одесской области уменьшилась на 4 тыс. 482 человека.

Об этом сообщает Главное управлении статистики в Одесской области.

Численность населения Одесской области, по оценке на 1 ноября 2017-го года, составила 2 млн. 382 тыс. 34 человека.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 77 рожденных. Число рожденных в Одесской области уменьшилось с 21 тыс. 971 в январе-октябре 2016 года до 21 тыс. 212 в январе-октябре этого. Увеличилось (со 183 до 187) число детей, умерших в возрасте до одного года.

В январе-октябре 2017 года в области умерло 27 тыс. 722 человека против 27 тыс. 609 в январе-октябре прошлого.